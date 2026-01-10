"In questi anni collaborazione e risultati concreti per la Città" Il sindaco Mastella saluta l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca

"Monsignor Felice Accrocca si accinge a guidare la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Leone XIV lo ha scelto per guidare uno degli epicentri mondiali della spiritualità cattolica, lì dove le orme di San Francesco sono eternate nello spirito anzitutto e nell'incredibile bellezza artistica della Basilica di Assisi. Il rammarico sincero perché lascia Benevento è superato per me dal rallegramento per la levatura dell incarico che attende Monsignor Accrocca, peraltro geniale studioso del Francescanesimo", scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"In questi anni abbiamo intessuto un rapporto umano importante e una collaborazione istituzionale efficace. La Diocesi e il Comune hanno lavorato in sinergia per la Città e ciò ha fruttato risultati concreti, tra cui ricordo il recupero dei tesori del Museo Diocesano o il restauro del Campanile di Santa Sofia. Abbiamo camminato insieme e con feconda stima reciproca. Gli auguro un prosieguo luminoso", conclude Mastella.

