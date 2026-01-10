L'asia saluta monsignore Accrocca: grande sensibilità per ambiente

Madaro: "Gli auguriamo un cammino prospero e lo ringraziamo"

l asia saluta monsignore accrocca grande sensibilita per ambiente
Benevento.  

“Salutiamo con gratitudine ed affetto monsignor Felice Accrocca che lascerà Benevento per guidare la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino-Foligno su nomina di Papa Leone XIV”.

A dichiararlo è l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro, a nome di tutti i dipendenti. “Da sempre vicino alla figura di San Francesco – aggiunge -, definito il santo degli ecologisti, Accrocca ha dimostrato in questi anni in cui ha guidato la chiesa beneventana di possedere una grande attenzione per i temi della tutela ambientale e della sostenibilità mostrandosi sensibile a tutte le iniziative organizzate dall’Azienda per migliorare servizio e qualità della vita al cittadino”. “Gli auguriamo un cammino prospero – conclude Madaro – e lo ringraziamo per quello che è stato ed ha fatto per la nostra comunità”.

Correlati

per-monsignore-accrocca-prestigiosa-e-impegnativa-nomina

"Per monsignore Accrocca prestigiosa e impegnativa nomina"

  • sabato 10 gennaio 2026
la-comunita-montana-del-fortore-saluta-l-arcivescovo-accrocca

La Comunità Montana del Fortore saluta l'arcivescovo Accrocca

  • sabato 10 gennaio 2026
filiberto-parente-acli-nomina-accrocca-ad-assisi-e-motivo-di-orgoglio

Filiberto Parente (Acli): "Nomina Accrocca ad Assisi è motivo di orgoglio"

  • sabato 10 gennaio 2026
monsignor-uomo-di-straordinaria-levatura-umana-e-intellettuale

"Monsignor Uomo di straordinaria levatura umana e intellettuale"

  • sabato 10 gennaio 2026
in-questi-anni-collaborazione-e-risultati-concreti-per-la-citta

"In questi anni collaborazione e risultati concreti per la Città"

  • sabato 10 gennaio 2026

Ultime Notizie