L'asia saluta monsignore Accrocca: grande sensibilità per ambiente Madaro: "Gli auguriamo un cammino prospero e lo ringraziamo"

“Salutiamo con gratitudine ed affetto monsignor Felice Accrocca che lascerà Benevento per guidare la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino-Foligno su nomina di Papa Leone XIV”.

A dichiararlo è l’amministratore unico dell’Asia, Donato Madaro, a nome di tutti i dipendenti. “Da sempre vicino alla figura di San Francesco – aggiunge -, definito il santo degli ecologisti, Accrocca ha dimostrato in questi anni in cui ha guidato la chiesa beneventana di possedere una grande attenzione per i temi della tutela ambientale e della sostenibilità mostrandosi sensibile a tutte le iniziative organizzate dall’Azienda per migliorare servizio e qualità della vita al cittadino”. “Gli auguriamo un cammino prospero – conclude Madaro – e lo ringraziamo per quello che è stato ed ha fatto per la nostra comunità”.