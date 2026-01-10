"Monsignor Uomo di straordinaria levatura umana e intellettuale" Il saluto del consigliere regionale Fernando Errico all'arcivescovo di Benevento

«Accolgo con sentimenti di affetto, stima profonda e sincera gratitudine la nomina di S.E. Rev.ma monsignor Felice Accrocca a Vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, unite in persona episcopi, annunciata ufficialmente oggi, 10 gennaio 2026».

Così il consigliere regionale della Campania Fernando Errico interviene sulla decisione assunta da Papa Leone XIV, che ha chiamato l’Arcivescovo metropolita di Benevento a guidare le diocesi umbre legate alla figura di San Francesco.

«Si tratta - prosegue Errico - di un riconoscimento alto e meritato della sua autorevolezza spirituale, della sua esperienza pastorale e della sua straordinaria levatura umana, culturale e intellettuale. Monsignor Accrocca ha sempre dato prova di una sensibilità autentica, manifestando slanci di solidarietà e una vicinanza costante verso i più fragili e verso chi ha vissuto situazioni di sofferenza acuta». «La scelta di Papa Leone XIV di affidargli la guida della diocesi di San Francesco, alla quale è così profondamente devoto conclude Errico - mi offre l’occasione per esprimere, a titolo personale e a nome della comunità sannita, un grazie forte e sincero per la formidabile testimonianza di fede e per l’impegno etico, morale e civile consegnato in questi anni. Nel formulare i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo e impegnativo ministero episcopale, auspico un cammino fecondo al servizio della Chiesa e dei territori affidati alla sua guida, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiastiche continuino a rappresentare un valore fondamentale per il bene comune».