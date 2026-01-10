Filiberto Parente (Acli): "Nomina Accrocca ad Assisi è motivo di orgoglio"

"Con animo riconoscente, eleviamo il nostro grazie a Papa Leone XIV per questa scelta ispirata"

filiberto parente acli nomina accrocca ad assisi e motivo di orgoglio
Benevento.  

"Una nomina che riempie i nostri cuori di orgoglio e di grazia". Così Filiberto Parente, consigliere nazionale Acli, in merito alla nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo, insieme, delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Parente ha rivolto un messaggio di affetto e stima all'arcivescovo di Benevento: "Caro Monsignore Felice, il tuo ministero presso la Tomba di San Francesco d’Assisi è per tutti noi segno di Luce, Servizio e Speranza. Con animo riconoscente, eleviamo il nostro grazie a Papa Leone XIV per questa scelta ispirata. Ad maiora semper, nel segno della fraternità e della fede".

 

