Inchiesta appalti Provincia. Prefetto sospende dalle cariche Di Maria e Panarese Benevento. Il provvedimento riguarda le cariche elettive ed è arrivato dopo le misure cautelari

Il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, nella giornata di ieri ha adottato i provvedimenti di sospensione dalle cariche elettive, rispettivamente per il presidente della Provincia nonché sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio Di Maria e per il sindaco di Buonalbergo, Michelantonio Panarese. Il provvedimento del Prefetto è arrivato dopo che entrambi gli amministratori sono finiti al centro dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari al pari di altre sei persone indagate nell'ambito dell'inchiesta su una serie di gare di appalto che ha interessato la parte politica e quella tecnica della Provincia, oltre che una serie di professionisti e imprese. Ordinanza emessa dal Gip Camerlengo presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica sannita che ha coordinato le indagini dei carabinieri. In serata la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Prefettura di Benevento.

Otto le persone ai domiciliari, dieci quelle invece quelle colpite da una misura di divieto provvisorio di contrattare con la pubblica amministrazione in una inchiesta che ipotizza, a vario titolo, le ipotesi di reato di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, arivelazione di segreti d’ufficio ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso ideologico.