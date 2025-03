Terremoto Campi Flegrei, crollano solai e calcinacci: persona estratta viva Gente bloccata in casa a Bagnoli, danneggiato anche il campanile della chiesa di Sant'Anna

La forte scossa di terremoto registrata nella notte nei Campi Flegrei ha provocato non pochi danni.

A Pozzuoli una persona è stata estratta viva dal crollo di un solaio. Vigili del fuoco al lavoro per verificare la presenza di altre persone sotto le macerie: per fortuna non risultano altri feriti coinvolti.

Danni anche a Bagnoli, dove alcuni residenti sono rimasti bloccati in casa dopo il sisma. Caschi rossi in azione in via Carafa per aprire le porte delle abitazioni.

Diverse le segnalazioni di calcinacci caduti in tutta l'area, con danni alle auto in sosta (la foto in pagina è stata postata dal deputato Francesco Emilio Borrelli).

Il sisma ha danneggiato anche il campanile della chiesa di Sant'Anna a Napoli.