Scossa a Napoli e nei Campi Flegrei: 13 le persone in ospedale, tra cui un bimbo Il bilancio di una giornata difficile dopo il sisma di magnitudo 4.4

E' di 13 persone che si sono rivolte agli ospedali di Napoli il bilancio di una giornata difficile a Napoli e nei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.4.

In particolare, si registra un ferito per il crollo della controsoffittatura domestico, dimesso con escoriazioni dal Fatebenefratelli.

Altre cinque persone si sono recate al pronto soccorso del Pellegrini: 3 per paura e oppressione al petto (dimessi), un bambino di 5 anni proveniente da area Cavalleggeri (ferite da rottura di vetro) trasferito al Santobono, una donna (via Pigna) giunta in ospedale per ferite all'occhio, sempre a causa della rottura di vetro.

All'elenco vanno aggiunte 7 pazienti che si sono presentati all'ospedale San Paolo, di cui una in codice giallo per fibrillazione atriale, 6 codici verdi per piccoli traumi da caduta.

Ultimate, infine, le verifiche nei locali dell'Asl: l'azienda ha assicurato che non si registrano situazioni di particolari criticità.