Terremoto nei Campi Flegrei, rallentamenti per la circolazione ferroviaria L'annuncio di Trenitalia: ritardi anche superiori a 60 minuti

Non solo problemi per gli edifici: la forte scossa di terremoto registrata nella notte nella zona dei Campi Flegrei ha avuto come ripercussione anche sul trasporto ferroviario.

Sospesa la circolazione tra Pozzuoli e Napoli Campi Flegrei, come ha fatto sapere Trenitalia.

Circolazione rallentata sulle linee Napoli - Salerno via Monte del Vesuvio, alta velocità Napoli - Roma, Napoli - Roma via Formia e Cassino.

"I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti, eccetto i seguenti con un maggior tempo di viaggio superiore a 60 minuti", si legge nella nota di Trenitalia.