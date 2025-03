Campi Flegrei, De Luca: "Serve un intervento straordinario del Governo" Il Governatore: "Interventi per verificare stato agibilità edifici: occorrono tecnici e risorse"

"Noi approveremo, credo, una dichiarazione per la mobilitazione generale. Non e' lo stato di allarme altrimenti dovremmo chiudere tutto, ma approveremo una richiesta al Governo nazionale di un intervento della Protezione Civile nazionale adeguato al problema che si e' determinato che, ovviamente, aggravera' i costi per le famiglie: bisognera' fare molti piu' interventi per verificare lo stato di agibilita' degli edifici, occorrono tecnici e risorse. E dunque, ci vorra' un impegno straordinario del Governo nazionale". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca dopo la forte scossa di terremoto in nottata. "Ho sentito il responsabile della nostra Protezione Civile e la situazione per il momento e' sotto controllo. Attendiamo una valutazione attendibile, seria, rigorosa da parte delle strutture scientifiche che devono dirci qual e' il livello di prevenzione a cui dobbiamo arrivare".