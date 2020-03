Covid-19: cinque le vittime e 53 i positivi in un giorno L'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale

E' stato il giorno nero per la Provincia di Salerno, in termini di vittime. Cinque i morti, due anziani a Scafati, uno a Vallo, Teggiano e Sala Consilina. Secondo quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della regione Campania, dall'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, su 302 tamponi esaminati 53 sono risultati risultati positivi. Superano quota 10mila i tamponi effettuati fino ad oggi in Campania, per un totale complessivo di positivi di 1582?? casi.

Oltre al numero crescente delle vittime nella sola giornata di oggi, i sindaci delle varie città del Salernitano hanno reso noto, sulla base dei dati delle Asl, il numero dei contagi presenti. E' il caso del sindaco Vincenzo Servalli di Cava de'Tirreni che ha comunicato ai cittadini la presenza di altri due tamponi positivi, portando a quota 14 casi in città. Nuovi contagi si sono registrati anche a Baronissi e San Valentino Torio, come annunciato dal sindaco e presidente della Provincia Michele Strianese.

Il primo carabiniere sarebbe risultato positivo al virus nel salernitano. Il sindaco di San Cirpiano Picentino ha voluto precisare ai concittadini che "il militare è in isolamento presso la sua abitazione, non in città, da inizio marzo". L'ultima presenza del militare sul territorio risale alla fine di febbraio.

Anche un vigile urbano operante a Bellizzi è risultato positivo al Covid-19.