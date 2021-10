Tragedia a Potenza, muore 30enne salernitana La vittima è una giovane di Montesano sulla Marcellana

Tragedia la notte scorsa in via Giura a Potenza, dove una 30enne è precipitata dal quarto piano di un'abitazione. Per la malcapitata, originaria di Montesano sulla Marcellana, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

La giovane salernitana si era trasferita da non molto in Basilicata, dove lavorava e viveva insieme con il fidanzato. Inutile purtroppo l'intervento del 118, allertato intorno alle 3 del mattino.

La salma si trova nell'obitorio dell'ospedale potentino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La comunità di Montesano sulla Marcellana ha appreso con sconcerto della tragedia avvenuta in terra lucana.