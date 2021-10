Salerno, tecnici ed esclusioni eccellenti: ecco la nuova Giunta Dopo il terremoto giudiziario il sindaco Napoli prova a rimettere in moto la macchina comunale

Dopo il terremoto giudiziario che si è abbattuto sulla politica cittadina, il Comune di Salerno prova a ripartire e a rimettere in moto la macchina amministrativa. In serata il sindaco Vincenzo Napoli ha varato la Giunta comunale che lo affiancherà in questo mandato. Otto le deleghe assegnate, cinque politiche e tre tecniche: Paky Memoli, eletta in Campania Libera, sarà vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità; Alessandro Ferrara (Campania Libera) ha ricevuto la delega alle Attività Produttive e al Turismo; Massimiliano Natella (Psi) sarà assessore alle Politiche Ambientali; Gaetana Falcone (Popolari e Moderati) alla Pubblica Istruzione; Paola De Roberto (Salerno per i Giovani) alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili.

Nominati, poi, tre tecnici come assessori esterni: Paola Adinolfi, docente presso l'Università di Salerno, sarà assessore al Bilancio; il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, Michele Brigante sarà assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, mentre il già magistrato Claudio Tringali sarà assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza.

Balza subito all'occhio la scelta di non concedere assessorati alla super-lista dei “Progressisti per Salerno” in quanto un'eventuale nomina (con obbligo di dimissioni da consigliere) avrebbe comportato l'ingresso in Consiglio Comunale di Alessandra Francese, moglie di Gianluca Izzo, finito agli arresti domiciliari nell'inchiesta per le presunte pressioni e minacce sul voto. Una scelta forzata che ha lasciato fuori dall'esecutivo gli uscenti Dario Loffredo, Mimmo De Maio e Angelo Caramanno.

Alla luce dei cinque assessorati “politici”, entreranno tra i banchi del Consiglio comunale anche Salvatore Telese e Arturo Iannelli (Campania Libera), Barbara Figliolia (Moderati e Popolari), Gianluca Memoli (Salerno per i Giovani), Antonia Wuillburger (Psi).