Santoro (Lega): "Quasi nessuna riconferma, è la fine di un'epoca" Il consigliere, rieletto nei banchi della minoranza, attacca il sindaco Napoli

"La mancata riconferma del 90% della giunta scorsa da parte del sindaco di Salerno certifica che il metodo politico che noi abbiamo contestato in questi anni non andava bene ed avvalora le nostre battaglie per i diritti, per restituire la "normalità" e l'ordinaria amministrazione senza ridurli ad elemosine per i salernitani".

Si esprime così il consigliere Dante Santoro, fresco di rielezione dopo l'ultima tornata elettorale: "Finisce un'epoca, nella quale noi non ci siamo mai girati dall'altra parte ed abbiamo sempre denunciato servisse un cambiamento radicale. La nuova sfida per le forze politiche che rappresenteranno il Consiglio Comunale sarà quella di affrontare la situazione grave dei tanti lavoratori che rischiano di essere travolti, per colpe non loro, dalle inchieste giudiziarie sul sistema degli appalti al Comune di Salerno", conclude Santoro.