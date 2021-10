Mimmo De Maio, l'onore delle armi: "Resto al servizio della mia città" L'ex vicesindaco è uno degli esclusi eccellenti dalla nuova giunta di Salerno

"Un esecutivo composto da colleghi, amici e professionisti che conosco molto bene e che potranno fornire il loro fattivo contributo in questa delicata fase. Io ho avuto l'onore, il privilegio, ma anche l'onere, di gestire per molti anni importanti deleghe come quelle all'urbanistica ed alla mobilità e da ultimo rivestendo anche l'incarico di vicesindaco. Attività che ho svolto con assoluta dedizione e prioritario impegno anche rispetto alla mia vita professionale. Ringrazio per tale opportunità che mi è stata data, i sindaci che in questi anni si sono succeduti ed in particolare la mia gratitudine va a Vincenzo De Luca che mi ha sempre gratificato della sua immutata fiducia". Mimmo De Maio non fa parte della giunta appena varata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Insieme a Dario Loffredo e Angelo Caramanno è uno degli esclusi eccellenti. In un post su facebook l'ormai ex vicesindaco commenta gli ultimi avvenimenti politici al Comune di Salerno.

"Continuerò ora a svolgere il ruolo di consigliere comunale con la stessa abnegazione e determinazione, avendo l'assoluta consapevolezza che il mio è stato un servizio, e continuerà ad esserlo, nell'unico e solo interesse della mia città, indipendentemente dai ruoli ricoperti. Un pensiero di profonda gratitudine va ai tantissimi concittadini che in queste ore mi stanno manifestando la loro vicinanza e la loro stima ed in particolare a chi, condizionato anche dalle diffuse, ma errate, valutazioni degli organi di stampa, erano certi di una mia riconferma in ruoli esecutivi, spingendosi persino ad anticipate congratulazioni. Grazie Salerno".