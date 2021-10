Sinistra Civica Plurale: "Orgogliosi della nuova giunta di Salerno" Il collettivo promuove le scelte varate dal sindaco Vincenzo Naoli

"L’equilibrio etico tecnico e político, espresso dal sindaco di Salerno Enzo Napoli nella costituzione della giunta comunale, ci fa essere orgogliosi di essere suoi sostenitori e fiduciosi nella realizzazione del programma di coalizione". Comincia così la nota a firma di Alessandro Longo, Carmine Vitale e Giovanna Avallone per il collettivo Sinistra civica plurale.

"I princìpi indicati nel programma (è tempo di una nuova politica che riesca ad intercettare, interpretare, rappresentare l’esigenza del nuovo, insieme alla necessità di spazi di partecipazione) già prendono forma nella costituzione della giunta. Tali princìpi "a costo zero", insieme al coinvolgimento delle realtà sociali ed associative negli istituti di partecipazione, permetteranno la completa realizzazione delle progettualitaàpreviste. Il programma scelto dai salernitani sia sottoposto tal quale per la sua approvazione al consiglio comunale, come documento programmatico per la consiliatura che inizia, cosicché nel suo spirito e contenuti si diriga la cittadinanza tutta", viene sottolineato dai firmatari della missiva.

"Viste le buone premesse, confidiamo in che l’azione amministrativa prosegua nella direzione assunta, affinché partendo dal Comune si dia vita ad una nuova stagione della politica, foriera di avanzamento sociale culturale ambientale ed economico per le persone e il territorio. Confidando in tutto ciò ci congratuliamo per le scelte fatte e auguriamo un ottimo lavoro al sindaco e alla giunta comunale", concludono Longo, Vitale e Avallone.