Elezioni 2022: Cicerale, Sant'Arsenio e Buonabitacolo già hanno il loro sindaco Quorum raggiunto per i comuni con un unico candidato. Dalle 14 lo spoglio

Elezioni amministrative in provincia di Salerno: cala l'affluenza degli elettori. Alle 23 di ieri sera il dato finale degli elettori recatisi alle urne era del 65,85% contro il 69,85% delle ultime elezioni. Oggi il giorno dello spoglio, che inizierà alle 14.

Nella giornata di ieri, intanto, sono già tre i candidati sindaci certi dell'elezione. Si tratta di candidati nei comuni nei quali è stata presentata una sola lista, sotto i 15mila abitanti. L'unico obiettivo da raggiungere era il superamento del quorum fissato al 40%, dato raggiunto alle 19 di ieri sera.

Buonabitacolo (candidato Giancarlo Guercio), Cicerale (candidato Giorgio Ruggiero) e Sant'Arsenio (candidato Donato Pica), hanno già il loro sindaco. Per l'ufficialità bisognerà attendere lo spoglio e la verifica della seconda condizione necessaria all'elezione, e cioè che i voti validi all'unica lista ammessa non siano inferiori al 50% dei votanti. Sono stati 33 i comuni del Salernitano chiamati ad eleggere il nuovo primo cittadino ed il rinnovo del consiglio comunale.

E' flop invece sul referendum abrogativo sulla Giustizia per cui non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 degli elettori. La percentuale di affluenza nazionale per il referendum alle 23, orario di chiusura dei seggi, si attesta intorno al 15%.