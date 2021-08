Paganese, giù il sipario sul ritiro con un nuovo annuncio ufficiale La squadra ha salutato Chianciano Terme ed ha fatto rientro in Campania

La Paganese torna a casa. È terminato il ritiro della squadra di mister Raffaele Di Napoli a Chianciano Terme. In archivio giorni di intenso lavoro tra campo, piscina e palestra. Questa mattina, dopo la colazione, gli azzurrostellati si sono messi in viaggio per fare ritorno a Pagani dove sono arrivati nel pomeriggio. Gli allenamenti riprenderanno domani, alle 17,30, al “Marcello Torre”, mentre venerdì, dopo la seduta di rifinitura, ci sarà la partenza per il ritiro a Foggia in vista del primo turno eliminatorio di Coppa Serie C in programma sabato, alle 21, allo stadio “Pino Zaccheria”. Intanto, la società azzurrostellata ha raggiunto l’accordo con Antonio Zito, in gruppo ormai da giorni. Il centrocampista classe 1986, ex Picerno, Casertana, Salernitana e Avellino, ha firmato un contratto annuale e va a rimpolpare la batteria di calciatori d'esperienza finora ingaggiati dal responsabile dell'area tecnico Cosimo D'Eboli: Murolo e Schiavi in difesa; Vitiello e Tissone a centrocampo; Castaldo in attacco.