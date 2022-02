Neve, rinviata a data da destinarsi Potenza - Paganese Ecco la data del probabile recupero della sfida non disputata allo stadio "Viviani"

La gara Potenza – Paganese in programma oggi 26 Febbraio 2022 alle ore 17:30 allo stadio “Alfredo Viviani” è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi a causa della forte nevicata in corso sulla citta di Potenza. Le società Potenza Calcio e Paganese Calcio 1926 srl, hanno provveduto in maniera congiunta, ad inoltrare richiesta in Lega per recuperare la gara rinviata, il giorno 30 Marzo 2022.