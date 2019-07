Salernitana, asse caldo con la Lazio: in arrivo un difensore Andreas Karo stamane ha effettuato le visite mediche a Roma con i biancocelesti

Gian Piero Ventura è stato chiaro: la Salernitana dovrà essere completata in tempi rapidissimi. Il tecnico granata, infatti, intende lavorare sin dai primissimi giorni di ritiro con un organico quanto più completo possibile. Il mercato del cavalluccio marino, dunque, dovrà subire un’accelerata nelle prossime ore. Dopo Tiago Casasola, Fabio Maistro, Luigi Carillo e Biagio Morrone, stamane anche Marco Firenze si è sottoposto alle visite mediche al “Mary Rosy” e da questo pomeriggio sarà a disposizione dell’ex ct azzurro che, in vista della partenza per San Gregorio Magno, attende altri rinforzi.

Importante sarà l’asse con la Lazio che, dopo aver dato il via libera al ritorno in granata di Casasola, girerà in prestito al cavalluccio marino l’esterno Cristiano Lombardi e il difensore cipriota Andreas Karo. Il classe ’96 questa mattina ha effettuato le visite mediche alla clinica Paideia di Roma ma a breve richiuderà la valigia per raggiungere Salerno. Il calciatore è un centrale ma può essere utilizzato anche in altri ruoli. Di proprietà dell’Apollon Limassol, nello scorso campionato ha indossato la maglia del Pafos. Il 22enne si metterà a disposizione di Gian Piero Ventura che avrà modo di lavorare con il calciatore sin dai primissimi giorni di ritiro. Ma potrebbe non essere l’unica operazione realizzata con l’aiuto della Lazio. I granata, infatti, sono sulle tracce di Slobodan Rajkovic, centrale che si è svincolato dal Palermo. Il club biancoceleste, nonostante le numerose pretendenti, si è fatto avanti per provare ad assicurarsi il calciatore che, in caso di fumata bianca, potrebbe raggiungere Salerno.