Salernitana-Fiorentina, tensione all'Arechi: scontri tra tifosi granata e viola Un bus di sostenitori toscani non ha seguito il percorso consigliato ed è sceso dal mezzo

Tensione all'Arechi prima del fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina. Da quanto si apprende un pullman di tifosi toscani non ha seguito l'itinerario consigliato e, quindi, ha "incrociato" i tifosi della Salernitana. All'altezza del lido dei carabinieri, lungo via Allende, un gruppo di sostenitori fiorentini sarebbe sceso dal mezzo per tentare il contatto con i salernitani. Istanti di tensione, sedati dall'intervento delle forze dell'ordine che sono riusciti a ripristinare la situazione e a fare in modo che il pullman dei tifosi ospiti arrivasse allo stadio. Al momento, da quanto si apprende da fonti ufficiali, non risultano feriti. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto ed identificare i responsabili.

La partita era stata definita ad alto rischio dal Viminale, anche in virtù di quanto accaduto nella stagione 1998/1999 in occasione della partita di Coppa Uefa disputata all'Arechi (campo neutro) dalla Fiorentina. Non a caso da ore un elicottero della Polizia sta sorvolando lo stadio per controllare dall'alto la situazione. Sugli spalti ci saranno 23mila tifosi, 600 dei quali provenienti da Firenze. Al momento la situazione è tornata ad essere tranquilla.