Atalanta-Salernitana 1-1, Nicola: «Gruppo stupendo, ora l'Arechi sarà vitale» Il tecnico dei granata dopo il pari di Bergamo: «Crediamo in ciò che facciamo»

«Quando subisci gol ti resta sempre un po’ di dispiacere. Noi vogliamo sempre raggiungere i tre punti, soprattutto in questo momento. Ma abbiamo dimostrato ancora una volta di credere in ciò che facciamo, questo mi piace. È un piacere allenare questi ragazzi, sanno essere genuini e dimostrano di credere nelle storie». Lo ha detto Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ai microfoni di Sky Sport al temine del match pareggiato a Bergamo. «Da quando siamo arrivati sono tutte partite importanti, adesso ci sono sempre meno partite e la posta in palio pesa di più. Giovedì c’è una partita importantissima, dobbiamo resettare e recuperare perché ci aspetta un’altra bella sfida. Quanto sarà importante l'Arechi? Oggi eravamo fuori casa ma la gente è venuta lo stesso. Ed è questo trasporto che va oltre qualsiasi cosa. Sarà importantissimo che i nostri tifosi ci sostengano, noi ci metteremo tutto ma quando hai la gente che ti spinge, tutto è più facile».

A chi gli chiede se sia pronto per una grande squadra, Nicola replica: «Ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di scegliere le situazioni nelle quali voglio misurarmi. Negli ultimi anni ho potuto scegliere dove andare e alla fine questo per me è fondamentale perché poi faccio le cose al massimo. L’unica cosa che voglio è poter godere di quello che faccio. Quello che mi piace di questi ragazzi è che sono davvero forti nella personalità, hanno dei valori incredibili e questo mi fa impazzire. Paralleli con Crotone? Ogni squadra che ho allenato sono state squadre, situazioni e periodi diversi. Questa è un’avventura particolare, bisogna venire a Salerno per rendersi conto di cosa intendo».