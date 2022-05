Atalanta-Salernitana 1-1, Pasalic risponde ad Ederson: il sogno grAnata continua I nerazzurri riprendono i granata all'ultimo respiro: ora la zona salvezza è distante due punti

La Salernitana sfiora l'impresa in casa dell'Atalanta. I granata allo Gewiss Stadium giocano una partita da grande, conducendo per 88 minuti prima di subire il pari di Pasalic. Alla fine, quindi, il punto sta strettissimo agli uomini di Nicola che, tuttavia, fanno un altro passo in avanti verso la salvezza: ora, con una partita da recuperare, il Cagliari è distante solo due lunghezze. Sale a quattro la striscia di risultati utili consecutivi del cavalluccio marino che conferma i progressi mostrati nelle scorse settimane. Ederson al 27' del primo tempo porta avanti la Salernitana deviando in fondo al sacco una sponda aerea di Djuric. Nella ripresa gli ospiti hanno più di un'occasione per chiuderla ma Musso tiene in piedi la Dea che, soltanto nel finale, riesce a pareggiare con Pasalic. L'1-1 lascia tanti rimpianti ma anche la certezza che la strada intrapresa è quella giusta.

ATALANTA-SALERNITANA 1-1

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (1' st Pasalic), Demiral (1' st Djimsiti), Palomino; Hateboer (9' st Maehle), De Roon, Freuler, Zappacosta; Boga, Muriel (30' st Malinovskyi); Zapata (9' st Miranchuk). A disposizione: Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Mihaila, Cissé, Cittadini, Pessina. Allenatore: Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Fazio, Ruggeri (22' st Gagliolo); Mazzocchi (40' st Dragusin), L. Coulibaly, Bohinen, Ederson (40' st Kastanos), Zortea; Djuric (33' st Bonazzoli), Verdi (40' st Mousset). A disposizione: Belec, Russo, Jaroszynski, Di Tacchio, Capezzi, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata – assistenti: Berti e Mastrodonato - IV uomo: Santoro - Var: Di Paolo/Avar: Tegoni.

RETI: 27' pt Ederson (S), 43' st Pasalic (A)

NOTE. Ammoniti: Demiral (A), Palomino (A), Djuric (S), Verdi (S), Freuler (A). Angoli: 11-4. Recupero: 0' pt - 5' st

50' - Triplice fischio allo Gewiss Stadium: termina 1-1 la partita tra Atalanta e Salernitana.

48' - Ci prova Malinovskyi dal limite, palla alta sulla traversa.

45' - La Salernitana prova comunque a rispondere con Bohinen, Musso è attento e blocca.

45' - 5' di recupero

45' - Ammonito Freuler.

43' - GOL ATALANTA - I nerazzurri pareggiano i conti con Pasalic che prende il tempo alla difesa e trafigge Sepe.

40' - Triplo cambio per la Salernitana: escono Verdi, Mazzocchi ed Ederson, entrano Mousset, Dragusin e Kastanos.

33' - Cambio nella Salernitana: esce Djuric, entra Bonazzoli.

30' - Cambio nell'Atalanta: esce Muriel entra Malinovskyi.

22' - Cambio nella Salernitana: esce Ruggeri, entra Gagliolo.

20' - Atalanta pericolosa: la difesa granata mura un tiro di Muriel, la palla arriva a Maehle che calcia di prima intenzione: Sepe respinge.

15' - Salernitana pericolosa due volte nel giro di un minuto: prima Musso respinge un tiro in diagonale di Verdi, poi Ederson dal limite non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

12' - Ammonito Verdi.

9' - Doppia sostituzione per l'Atalanta: escono Zapata e Hateboer, entrano Miranchuk e Maehle.

5' - Salernitana vicinissima al raddoppio: cross dalla destra di Mazzocchi, Lassana Coulibaly colpisce bene di testa, Musso salva!

4' - Atalanta pericolosa sugli sviluppi di un angolo, Palomino svetta più in alto di tutti ma non riesce ad inquadrare la porta.

4' - Muriel dal limite prova a piazzarla, la palla sbatte su Fazio e termina in angolo.

3' - Salernitana vicina al raddoppio: Bohinen entra in area e calcia fortissimo, Musso si distende e salva in angolo.

1' - Doppio cambio nell'Atalanta: fuori Scalvini e Demiral, entrano Djimsiti e Pasalic. Si riparte al Gewiss Stadium.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo con la Salernitana avanti 1-0 sull'Atalanta.

42' - Atalanta pericolosa: cross dalla sinistra di Zappacosta, Zapata non arriva di un soffio all'impatto di testa.

41' - Tiro dalla distanza di Mazzocchi, Musso si distende e blocca.

40' - Tiro dalla distanza di Boga deviato in corner da Fazio.

38' - Demiral ferma fallosamente Verdi e viene ammonito. Nervi tesi tra Djuric e Palomino che vengono ammoniti entrambi.

35' - Salernitana vicina al raddoppio: strappo di Verdi sulla destra, palla al centro per Lassana Coulibaly che da due passi manca il tap-in.

27' - GOL SALERNITANA - Ederson porta avanti i granata! Il gol arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Verdi e respinto dalla difesa bergamasca, Mazzocchi scodella, Djuric fa sponda per il brasiliano che in spaccata batte Musso.

21' - Cross dalla destra di Verdi, Demiral respinge di testa, Lassana Coulibaly calcia di prima intenzione: Musso blocca.

19' - Freuler prende il tempo a Fazio, arriva a limite e calcia: Sepe respinge non benissimo ma Zapata non riesce a colpire.

18' - Demiral va via a Ruggeri sulla destra, guadagna il fondo, entra in area e crossa; Mazzocchi libera in angolo e salva la Salernitana.

17' - Brividi per la Salernitana: Zapata prende il tempo alla difesa ma Gyomber riesce a rimediare e a fermare il colombiano che sarebbe stato solo davanti a Sepe.

16' - Ripartenza della Salernitana, Ederson prova a calciare dalla distanza, Musso blocca.

14' - Azione insistita dell'Atalanta con Boga e Zapata, la difesa della Salernitana riesce a salvarsi e a liberare l'area.

11' - Primo tiro nello specchio della porta della Salernitana con Lassana Coulibaly, Musso blocca senza problemi.

8' - Atalanta pericolosa: azione personale del baby Scalvini che si accentra e calcia, Sepe blocca.

3' - Verdi guadagna un buon calcio di punizione. Bohinen da calcio piazzato prova a servire Djuric ma Musso è attento e anticipa tutti.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre sul terreno di gioco dello Gewiss Stadium: tutto pronto per il fischio d'inizio. Sugli spalti dell'impianto bergamasco oltre 2mila tifosi granata.

IL PRE-GARA. Due novità nell'undici iniziale della Salernitana: Nicola schiera l'ex Ruggeri (e non Dragusin) nel terzetto difensivo con Fazio e Gyomber. In avanti, invece, partirà titolare Verdi - preferito a Bonazzoli - accanto a Djuric. Per il resto conferme per la squadra che ha battuto la Fiorentina. Tra i pali Sepe; in mediana Bohinen sarà il centrale, Lassana Coulibaly ed Ederson le mezzali e Zortea e Mazzocchi gli esterni.