Atalanta-Salernitana 1-1, Verdi: «Un vero peccato, ora subito testa al Venezia» «Ci aspetta uno stadio infuocato e dovremo riuscire a dare il meglio di noi stessi»

«Per come si era messa la partita è davvero un peccato. Subire gol al minuto 88 fa male. Ma anche stasera abbiamo dimostrato di essere vivi, ora abbiamo due partite in casa che sono importantissime. Dobbiamo giocare con questa voglia». Così Simone Verdi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pari conquistato dalla Salernitana contro l'Atalanta. «Il mister ci ha inculcato questa mentalità, è riuscito ad unire il gruppo. Questo è quello che ti porta a fare punti. In questo momento stiamo dimostrando di essere tutti dalla stessa parte e intenzionati a centrare un grande obiettivo. Cosa è cambiato? Nicola quando è arrivato ha provato a darci una mentalità offensiva, abbiamo fatto delle buone partite ma forse subivamo un po’ troppo. Da Roma con il 3-5-2 stiamo facendo delle grandissime partite, i tre centrocampisti stanno facendo un grande lavoro e per me tutti e tre avranno un grandissimo futuro. Ma tutta la squadra sta facendo il suo. Il mister riesce a far sentire importante tutti».

Sul finale di campionato: «Per come siamo arrivati in queste ultime due settimane possiamo sembrare i più in forma. Ma la partita di giovedì è la più difficile, ci saranno pressioni diverse. Dobbiamo andare in campo sereni e fare quello che stiamo dimostrando di saper fare. Ci aspetta uno stadio infuocato e dovremo riuscire a dare il meglio di noi stessi».