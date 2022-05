Atalanta-Salernitana 1-1, Gasperini: «Hanno dimostrato di averne più di noi» Polemica sui torti arbitrali: «Quest'anno è stato un disastro, fortemente penalizzati»

«La squadra sta cercando di dare tutto quello che ha, non possiamo rimproverarle molto. Siamo svuotati nello spirito e dispiace perché l’Atalanta è sempre stata molto forte in questo aspetto. I ragazzi sono riusciti comunque a riprendere la partita ma ci è mancato qualcosa. E La Salernitana ha dimostrato di avere qualcosa in più di noi». Così Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pari conquistato dall'Atalanta contro la Salernitana. «Subiamo regolarmente dei gol abbastanza evitabili e nelle prime occasioni. Dobbiamo rincorrere spesso e questo può essere un motivo che spiega perché non vinciamo molto in casa».

Non è mancata, poi, una polemica sui torti arbitrali: «Quest’anno è stato un disastro dal punto di vista dei torti arbitrali. Poi vediamo degli episodi come quello di La Spezia, io ormai non ne parlo più. Io forse sono da medioevo ma è esagerato quello che abbiamo subito. Non avremmo potuto lottare per lo scudetto e lo abbiamo detto dall’inizio ma siamo stati fortemente penalizzati».

Un ciclo, quello nerazzurro, che sembra essere finito: «Il tempo passa, ci sono stati tanti giocatori che sono andati via. La società ha provato a rintuzzare ma è difficile per una società come l’Atalanta restare per così tanto tempo ad alti livelli. Poi va detto che nel girone di ritorno molte squadre si sono rinforzate. Basta vedere la Salernitana questa sera, ma anche le squadre che sono a metà classifica. Se iniziasse adesso il campionato sarebbe difficile occupare le stesse posizioni».