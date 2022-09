LIVE | Bologna-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Bologna-Salernitana

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Dominguez, Schouten, Cambiaso, Vignato; Sansone, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Aebischer, Mbaye, Moro, Ferguson, Soriano, Lykogiannis, Orsolini, Zirkzee, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. A disposizione: Micai, Fiorillo, Candreva, Motoc, Iervolino, Sambia, Kastanos, Capezzi, Valencia, Botheim, Kristoffersen. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Ghersini di Genova - assistenti: Raspollini e Schirru. IV uomo: Massa. Var: Di Paolo / AVar: Di Martino.

IL PRE-GARA. Una sola novità nell'undici iniziale della Salernitana: Candreva, non al meglio per una botta alla caviglia, parte dalla panchina; Mazzocchi torna a destra e Bradaric fa il suo esordio dal 1' sulla corsia mancina. Per il resto tutto confermato. Davanti a Sepe spazio al terzetto composto da Bronn, Gyomber e Fazio. Maggiore sarà il play con Coulibaly e Vilhena mezzali. Davanti tocca a Bonazzoli e Dia.