FOTO. Salernitana, prima da spettatore per Piatek a Bologna L'ultimo colpo di mercato dei granata ha subito raggiunto i nuovi compagni

Giornata intensa per Krzysztof Piatek, ultimo colpo di mercato della Salernitana. Il polacco in mattinata ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma che hanno preceduto la firma con la Salernitana (prestito con diritto di riscatto dall'Herta Berlino). Il 27enne ha, poi, raggiunto Bologna insieme al responsabile dello scouting Simone Lo Schiavo che lo ha "scortato" in Emilia dove ha avuto un primo contatto con Davide Nicola ed i suoi calciatori. In serata - come mostra lo scatto realizzato da Carlo Giacomazza - Piatek ha seguito dagli spalti dello stadio Dall'Ara - insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan - la sfida tra Bologna e Salernitana. Da domani inizierà a lavorare con i granata mettendo nel mirino la sfida di lunedì sera con l'Empoli per la prima convocazione.