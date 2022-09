Bologna-Salernitana 1-1, Mihajlovic: «Ci è mancata cattiveria, il pari è giusto» «I tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine, poi è giusto che ci abbiano fischiato»

«La Salernitana ha avuto più occasioni? Loro hanno fatto bene ma noi abbiamo avuto diverse occasioni. Non so da dove provengono i dati che dice ma non importa. A noi è mancata la rabbia di chiudere le partite e di difendere il risultato. Questo ci manca. Se non capiamo questo, che dobbiamo essere più cinici e più cattivi, diventa difficile ed è anche giusto che arriva il pareggio». Così Siniša Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato il pari conquistato contro la Salernitana. «La tripla sostituzione? Ci mancava fisicità. All’inizio avevo messo i giocatori più tecnici per metterli in difficoltà ma non è andata bene. Allora ho messo quelli più fisici ed è andata meglio. Il pareggio è giusto? Visto che abbiamo sbagliato diverse occasioni, sì il pari è giusto Arnautovic? Oltre al rigore non ha fatto bene, ha fatto gol su rigore ma ha perso diversi duelli. I fischi dei tifosi? Ci hanno sostenuto fino alla fine, poi è giusto che ci abbiano fischiato perché non erano felici del pari. Dobbiamo essere più cattivi, altrimenti sarà difficile».