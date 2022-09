Bologna-Salernitana 1-1, Nicola: «Ottima prestazione, contento della reazione» Sul mercato: «Squadra ben assortita, il presidente e il direttore hanno fatto un grande lavoro»

«Credo che sia stata un’ottima prestazione della Salernitana. Abbiamo avuto un’intensità importante soprattutto nel primo tempo ma poca abilità nello sfruttare le palle gol create. Siamo calati nella ripresa, abbiamo pagato un po’ di fisicità quando hanno messo De Silvestro e Soriano. Dopo il gol mi è piaciuta la convinzione con la quale abbiamo reagito». Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato in conferenza stampa il pari conquistato contro il Bologna. «I ragazzi ci hanno creduto fino in fondo. Siamo contenti. Stiamo facendo integrare un bel po' di calciatori come Bradaric, ad esempio, che può crescere solo giocando. Candreva aveva avuto qualche problemino. Tra tre giorni si rigiocherà, quindi bisognerà gestire le forze. Questa squadra, in ogni caso, sta crescendo con umiltà».

Sul mercato: «C’è stata una valutazione molto importante da parte della società. Si è voluto consolidare un progetto dopo una salvezza che è stata importante ma al tempo stesso difficile. Dovevamo istituire un progetto tecnico-tattico, integrando i protagonisti della salvezza con degli elementi nuovi. Il presidente ha fatto uno sforzo enorme, i direttori un grande lavoro. L’arrivo di Piatek ci offre un’alternativa importante, abbiamo un reparto ben assortito. Dia e Bonazzoli sono in forma, Botheim è giovane, così come Valencia. Con Piatek abbiamo quattro attaccanti che hanno un discreto numero di partite giocate in questa categoria e questo è molto importante. Sono contento, dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo».

Per qualche settimana, però, la Salernitana dovrà fare a meno di Ribery: «Da lunedì lo valuteremo. Ha un fastidio al ginocchio che lo costringerà a stare un po’ fermo».