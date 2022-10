Verso Salernitana-Spezia: allenamento fisico e tattico per gli uomini di Nicola Continua la preparazione in vista della gara di sabato 22 ottobre (ore 15) contro lo Spezia.

Tre giorni ancora alla partita contro lo Spezia, in programma sabato 22 ottobre alle 15:00 allo Stadio Arechi. Dopo lo stop in casa dell'Inter (2-0 a San Siro per i nerazzurri), i granata sono tornati immediatamente al lavoro. Un elemento sicuramente positivo è che Davide Nicola potrebbe contare con quasi tutti gli effettivi, dopo settimane di tribolazione. Bohinen ha già calcato il campo di San Siro per alcuni minuti e Fazio dovrebbe essere disponibile per guidare la retroguardia.

Come riporta il comunicato della Società, Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza in campo. L’allenamento si è concluso con esercitazioni tattiche La preparazione dei granata riprenderà domani 20 ottobre, alle ore 11:00, sempre presso il Centro Sportivo “Mary Rosy”.

I granata cercheranno di tenere dietro lo Spezia (10 punti per gli uomini di Nicola, 9 per la compagine ligure) e possibilmente tentare l'allungo dalla zona retrocessione (su cui attualmente si è a +5 sulla terzultima piazza occupata dal Verona). Per l'occasione, i granata sfoggeranno la quarta divisa. Già condivise le immagini del kit, che prevede un completo nero con sfumature sul grigio scuro e vari dettagli in granata (tra cui lo stemma). Infine, potrebbe anche essere l'occasione per salutare Franck Ribery, la cui decisione di appendere gli scarpini al chiodo sembra cosa fatta e che, a stretto giro di posta, potrebbe entrare nella dirigenza della Salernitana.