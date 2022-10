Stadio Arechi: al via bando per interventi e ristrutturazione completa Pubblicato il bando per ristrutturazione dello Stadio Arechi. Le parole del presidente De Luca

Nella consueta diretta del venerdì pomeriggio, Vincenzo De Luca ha parlato, tra i vari argomenti, anche dello stadio Arechi. Stando alle parole del presidente della Regione Campania "parte oggi la gara per il primo pacchetto di lavori per migliorare gli accessi, controlli e sicurezza dello Stadio Arechi. Parte anche il bando per la ristrutturazione complessiva dello Stadio Arechi. Un intervento importante, analogo a quello fatto per il San Paolo in occasione delle Universiadi. Quindi, si rifà completamente lo stadio." A fine settembre, De Luca aveva dato anche le cifre dell'operazione: 35 milioni di euro totali, per sicurezza e rifacimento dell'Arechi.

Passi in avanti anche per il Centro Sportivo: scelta la zona di Fuorni Nord

Nelle ultime settimane, i rapporti tra la società granata e l'Amministrazione sono andati via via migliorando, forse anche per gli sforzi messi in campo dalla Regione per venire incontro a delle esigenze importanti riguardante le strutture del club. Proprio la questione degli accessi (tornelli) e della sicurezza tiene banco da un po' di tempo a questa parte, per via degli enormi ritardi per entrare allo stadio a causa, per l'appunto, della mancanza dei dispositivi adeguati.

La società sembra intenzionata a sviluppare il nuovo Centro Sportivo nella zona di Fuorni Nord. L'alternativa prevedeva la costruzione del nuovo impianto a Ogliara. In questo modo, si avvicina - anche materialmente - la squadra alla città. Si evince per ora una certa soddisfazione da parte della dirigenza e la speranza che i lavori di ammodernamento per lo stadio Arechi e la costruzione del nuovo centro sportivo possano procedere a ritmi serrati.