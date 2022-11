Fiorentina-Salernitana 2-1, Nicola: «Mostrata identità nel secondo tempo» Il tecnico dei campani: «Nel secondo tempo abbiamo mostrato la nostra identità»

Davide Nicola si presenta ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Salernitana 2-1. «Abbiamo dato tutto. Abbiamo incontrato una Fiorentina con un patrimonio tecnico importante e che viene da un buon momento. Noi abbiamo dovuto cambiare gioco-forza per distribuire le energie. È stato un primo tempo che non abbiamo fatto come volevamo fare, per intensità e attacco dello spazio mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, riprendendola. Dispiace non aver portato via almeno un punto non solo per il prestigio ma anche per le energie che ci avrebbero dato».

Sulle defezioni della difesa. «Nell'arco di un campionato abbiamo bisogno di altri giocatori che possano partecipare al processo. Daniliuc e Pirola hanno fatto una buona partita, stanno crescendo. Chiaramente c'è da fare esperienza, specialmente giocando».

Sull'intensità della Fiorentina. «Il valore tecnico della Fiorentina è da tenere conto, specialmente incontrandola al Franchi ha un'altra veemenza nel proporre il proprio gioco. Noi nel primo tempo non siamo stati capaci di fare il nostro gioco ma nel secondo abbiamo dimostrato la nostra identità e il nostro gioco. È vero che per distribuire le energie, abbiamo utilizzato giocatori con caratteristiche più adeguate. Noi abbiamo bisogno di recuperare giocatori importanti come Bohinen, che oggi per la prima volta ha giocato dall'inizio. E poi ci sono 4-5 giocatori che stanno giocando davvero molto. Dobbiamo continuare così fino alla prossima partita, che è quella che a noi interessa. Durante la sosta cercheremo di recuperare tutti».