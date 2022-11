Fiorentina-Salernitana, crash DAZN: disservizio in tutta Italia Imbufaliti i tifosi granata: la rabbia esplode sui social

Tegola per i milioni di tifosi che, incollati davanti al televisore, avrebbero voluto godere di una delle ultime partite di Serie A dell'anno. DAZN è andato in crash e si sono moltiplicate, immediatamente, le roboanti critiche dei paganti. Un problema tecnico estremamente grave che ha fatto saltare - almeno all'ora in cui si scrive questo articolo, 20:55 - la visione dell'incontro in scena all'Artemio Franchi. Salta Fiorentina-Salernitana e, per ora, non ci sono notizie dalla compagnia.

Un disservizio estremamente grave a cui già ci ha abituati, specialmente nelle fasi iniziali del campionato. Per un abbonamento dal valore di circa 30 euro mensili, forse, ci si aspetterebbe qualcosa in più. Magari anche una qualità video più bassa, un audio un po' gracchiante, qualche frame saltato qua e là. Molti, in questi minuti, staranno rispolverando le vecchie radio buttate in soffitta. Altri ancora si affidano al calendario, ma DAZN non è in ascolto e non manda segnali.