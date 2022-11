LIVE | Fiorentina-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul match del "Franchi"

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Ranieri, Terzic, Martinez Quarta, Venuti, Duncan, Di Stefano, Maleh, Zurkowski, Bianco, Barak, Saponara, Jovic. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. A disposizione: Fiorillo, Micai, Motoc, Sambia, Radovanovic, Bradaric, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Dia, Botheim, Valencia. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Federico La Penna di Roma - assistenti: Lo Cicero e Trasciatti. IV Uomo: Ghersini. Var: Fourneau- Avar: Marini.

RETI: 15' pt Bonaventura (F)

NOTE: Angoli: 2-1

26' - Prova a farsi vedere in avanti la Salernitana che conquista il primo tiro dalla bandierina con una sgroppata di Mazzocchi sulla sinistra.

23' - Botta dal limite di Mandragora, Sepe blocca la sfera.

20' - La Salernitana prova a reagire, Coulibaly è tra i più attivi dei granata che però non riescono a pungere dalle parti di Terracciano.

15' - GOL FIORENTINA- Ikonè crossa dalla destra per Bonaventura che tutto solo in area di rigore fa 1-0.

10' - Più Fiorentina in questo avvio di primo tempo: viola che provano a farsi vedere nell'area di rigore di Sepe con Kouamè e Bonaventura.

3' - Ci prova Kouamè con un tiro a girò, Sepe alza sulla traversa.

1' - Fischio d'inizio di Fiorentina-Salernitana.

ORE 19,45 - Arrivano le formazioni ufficiali: tre novità nell'undici titolare della Salernitana: Bohinen torna titolare in mediana, davanti tocca a Bonazzoli far coppia con Piatek. In mediana Candreva torna esterno a destra con Mazzocchi a sinistra e Coulibaly e Vilhena nel ruolo di mezzali. Davanti a Sepe terzetto difensivo formato da Bronn, Daniliuc e Pirola. Nemmeno in panchina Fazio e Lovato.

Alle 20.45 la Salernitana scende in campo al "Franchi" per affrontare la Fiorentina. Granata reduci da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio), viola che hanno vinto le ultime due. Nicola deve fare i conti con l'emergenza: Gyomber è ai box, Lovato e Fazio sono a forte rischio. Il tecnico, inoltre, dovrà gestire le risorse, considerato che domenica si tornerà nuovamente in campo - a Monza - per il terzo appuntamento in una settimana. A breve saranno rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Salernitana.