Fiorentina-Salernitana 2-1, le pagelle dei granata Sepe tiene a galla i suoi, Pirola soffre, Mazzocchi in affanno

I granata escono sconfitti dal Franchi di Firenze dopo una partita durissima. I padroni di casa hanno assediato i granata nei primi 45 minuti, arrivando al gol dopo 12 minuti con Jack Bonaventura. I cambi di Nicola fruttano il pareggio, con Día che subentrato a Bonazzoli riesce a buttarla dentro al 55' su un ottimo uno-due con Piatek. Negli ultimi 10 minuti, Vincenzo Italiano butta dentro l'artiglieria pesante e proprio Jovic, in grande spolvero, mette a segno il gol che vale il definitivo 2-1. I granata perdono la nona posizione, superati proprio dalla Fiorentina.

Fiorentina-Salernitana: le pagelle dei granata. Día entra e incide. Sepe, difficile fare di più. Bohinen da ritrovare

Sepe. Ancora una buona prova da parte dell'estremo difensore granata. Fa degli ottimi interventi e dà sicurezza al reparto nelle uscite. Voto 6,5

Pirola. Deve crescere. Con una linea difensiva così giovane e senza i riferimenti giusti (Fazio e Gyomber) è in balia degli avversari. Voto 4,5

Daniliuc. Un po' meglio di Pirola ma prestazione comunque insufficiente, per quello che è probabilmente il maggior talento difensivo dei granata. L'entrata di Saponara prima e Jovic poi lo mandano in tilt. Voto 5

Bronn. Il migliore del pacchetto arretrato. Anche lui, però, in sofferenza. Voto 5,5

Mazzocchi. Il capitano della Salernitana è in una serata no. Esce contrariato dal campo per non aver dato il giusto apporto in fase offensiva. Dietro tiene botta, ma la Fiorentina oggi ha girato a ritmi veramente alti. Voto 5,5 (dal 75' Bradaric. Entra e poco dopo arriva il gol del 2-1 della Fiorentina. Un vantaggio che anestetizza tutta la squadra. Voto 5,5)

Vilhena. Prova ancora una volta insufficiente, nonostante un inizio volitivo. Poi, come spesso succede, sparisce dal campo. Voto 5 (dal 46' Maggiore. Non è al massimo della forma e il centrocampo della Fiorentina sovrasta quello della squadra ospite. Voto 5)

Bohinen. Prima partita della stagione dal primo minuto. Si vede che gli manca ancora il ritmo partita. In fase di possesso dà sicurezza alla squadra, ma gli manca la tenuta atletica per stare dietro agli indemoniati in maglia viola. Voto 5,5 (dal 59' Radovanovic. Anche l'esperto serbo soffre l'intensità dei toscani. Non riesce a fare da filtro come suo solito. Voto 5)

Coulibaly. Il più in forma del centrocampo granata. Dopo il gol dell'ultima giornata contro la Cremonese, anche oggi offre una buona prestazione di quantità, nonostante sia una serata no per la formazione di mister Nicola. Voto 6 (dal 83' Botheim S.v.)

Candreva. Da interno continua a dare il suo apporto. Ci prova con qualche sortita andando sull'out di destra ma i tentativi sono abbastanza imprecisi. Voto 5,5

Bonazzoli. Si sbatte ma senza ragionare. Paga dazio per un primo tempo difficilissimo, in cui i granata sono stati sotto assedio. Voto 5 (dal 46' Dia. Il cambio giusto per mister Nicola. Dà movimento e imprevedibilità alle sortite offensive della Salernitana e con un didattico 1-2 agguanta il momentaneo pareggio. Voto 7)

Piatek. Nel primo tempo non riceve mezzo pallone utile. Nella ripresa gli basta un tocco per mandare Día in porta. In una giornata difficile, merita la sufficienza. Voto 6