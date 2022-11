Fiorentina-Salernitana 2-1, Italiano: «Soddisfatti dopo periodo negativo» Il tecnico dei toscani: «La domenica quando si va in campo bisogna avere fame»

Vincenzo Italiano dopo Fiorentina-Salernitana 2-1 si presenta in conferenza stampa ai microfoni di DAZN, felice per la prestazione ma, ancor di più, per la fine di una lunga crisi di risultati che si protraeva da inizio stagione. La squadra viola vola in campionato e vola alle fasi finali di Conference, rimettendo in sesto la classifica e il cammino per il resto della stagione.

«C'è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello, vedere i ragazzi a testa bassa e vederli uscire dal campo in malo modo. Continuare la striscia positiva era un nostro obiettivo, perché nelle ultime due gare interne ne siamo usciti sconfitti e penso che abbiamo fatto una partita di grande livello oggi», le parole del tecnico dei toscani. «Io credo che il lavoro che si fa in settimana, che è un lavoro di campo, tattico, strategico, è importante, ma la domenica quando si va in campo bisogna avere quell'atteggiamento di chi ha fame. Ci mancava quel pizzico di voglia che faceva la differenza. L'abbiamo messa in Conference perché abbiamo dovuto rimediare, e poi anche in campionato con queste vittorie consecutive. Sono contento per aver superato quel momento negativo che non ci ha fatto vivere bene».

Sul gol di Jovic e la sua grande esultanza sotto la Fiesole. «La soddisfazione sta anche in questo: i ragazzi stavano soffrendo per un periodo in cui si facevano prestazioni buone e non si vinceva. Si complica l'entusiasmo e viene meno quella serenità che permette di lavorare bene. Quell'abbraccio dimostra che tutti vogliono uscire da quel momento».

Sulla quinta vittoria consecutiva di Italiano sulla panchina della Fiorentina e la centesima vittoria nei campionati italiani per la sua carriera da allenatore. «Non lo so, potrebbe essere, devo informarmi».