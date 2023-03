Salernitana: i prossimi impegni del settore giovanile Sfida importante per l'under 17 granata che ospita il Perugia. Necessario strappare almeno un punto

Foto di U.S. Salernitana 1919

Mentre continua lo stop dei principali campionati professionistici per via dell'ultima pausa per le nazionali della stagione, i settori giovanili scendono in campo. C'è grande attesa in casa Salernitana per l'incontro della sua under 17 (la Primavera) per la delicatissima sfida contro il Perugia. La Salernitana è attualmente al penultimo posto nel suo girone, con 14 punti, a solo una lunghezza dal Cosenza (13). Proprio la striscia negativa di risultati ha portato la dirigenza a optare per il cambio di tecnico, sollevando Luca Fusco dall'incarico e affidando la panchina a Vanoli. Sul tema è intervenuto l'amministratore delegato dei granata, Maurizio Milan, che ha affermato che per quanto possa dispiacere, c'era bisogno di nuova linfa. L'ex capitano e assoluta bandiera del cavalluccio ha espresso il suo rammarico in un commento sulle sue reti sociali.

Oltre all'attesa per la Primavera, giocheranno anche la Salernitana Under 13 e la Salernitana Under 14.

Il calendario delle prossime partite dei settori giovanili. Si comincia oggi con la Salernitana Under 13

Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 19^ Giornata

Sabato 25 Marzo 2023 ore 18:00 – Campo “Desiderio”, Cava de’ Tirreni (SA).

Aurora Bisogno Infinity – Salernitana U13

Campionato Under 17 Girone C – 23^ Giornata

Domenica 26 Marzo 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, Salerno.

Salernitana – Perugia

Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 21^ Giornata

Lunedì 27 Marzo 2023 ore 17:00 – Campo “Rinaldo Settembrino”, Fratte (SA).

Giuseppe Gallozzi – Salernitana U14