Torino e Salernitana unite dal sociale: insieme per l'autismo La bellissima iniziativa delle due società: contro la discriminazione, per la consapevolezza

La Salernitana si prepara ad una trasferta potenzialmente decisiva per il raggiungimento della salvezza e si prospetta un grande esodo di circa 2.000 tifosi. Una partita considerata a bassissimo rischio e dove gli ospiti salernitani potranno comprare dei tagliandi anche per il settore distinti e ospiti. In un clima che, se non necessariamente di festa, può risultare più che disteso, ci sarà una prima iniziativa congiunta di Salernitana e Torino relativa alla consapevolezza sull'autismo.

La nota stampa della U.S. Salernitana

La nota stampa della società riporta che questa "Domenica 16 Aprile, dando seguito alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e all’interno del mese “Blu” dedicato a tale argomento, l’U.S. Salernitana 1919 e il Torino F.C. con le loro squadre il Torino For Disable (www.torinofd.it) e la Salernitana For Special (www.ilvillaggiodiesteban.it), verrà vissuto un momento di profondo significato.

Il Torino F.D. con una sua rappresentanza, e il personale delle Cooperativa "Giovamente" di Salerno (www.cooperativa.giovamente.it), artefice di numerose iniziative di accoglienza, supporto e sostegno al mondo della Disabilità sul territorio salernitano, si scambieranno gagliardetti e bandiere reciproche, come segno di comunione di intenti e con il significato unico e profondo che siamo Tutti unici, tutti diversi, tutti uguali. Seguirà un giro di campo tutti insieme per presentarsi sotto i rispettivi tifosi, per poterne sentirne L'unico e prezioso affetto e sostegno sotto un egual magico colore: il granata.

La nota si conclude ricordando che "Nella prima decade di giugno 2023 a Salerno, in occasione del progetto “FUORI-GIOCO” la Cooperativa Giovamente, insieme alla Cooperativa Saremo Alberi, organizzerà, l’evento “Dai un calcio per l'autismo”; un triangolare tra le vecchie glorie della Salernitana e una rappresentanza di comici campani".

La promessa - mantenuta - dalla società

Maurizio Milan e il patron Iervolino hanno ribadito fin dall'inizio del loro percorso l'importanza di essere un fattore positivo anche per la comunità locale. E le iniziative di questo stampo, di carattere solidale, informativo e d'integrazione sono, ormai, all'ordine del giorno. La società di via Allende si dimostra sempre più attenta alle tematiche territoriali e questa bella iniziativa ne è l'ennesimo esempio.