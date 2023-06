Curva Nord, l'assessore Galdi: "Ecco la nostra proposta con la Salernitana" Corsa contro il tempo per presentare l'elaborato alla prefettura: tutti i dettagli

Il neoassessore alla Mobilità, Rocco Galdi, ha fatto il punto della situazione sulla riapertura della Curva Nord dello Stadio Arechi. L'amministratore delegato della società granata, Maurizio MIlan, aveva confermato in conferenza stampa la centralità del piano di riapertura per tornare al 100% della capienza e, congiuntamente con i tecnici del Comune e sotto lo sguardo vigile della Prefettura, è stata preparata una prima proposta di operativizzazione.

Doppia recinzione, nuovi bagni e ricorso ad area PIP nautico

Galdi afferma che "L'auspicio di tutti è di riaprirla quanto prima. Ovviamente per riaprirla c'è bisogno di identificare bene il settore ospiti e l'area parcheggio dedicata. Noi abbiamo ipotizzata anche una situazione temporanea, che è stata fatta in maniera congiunta dalla Salernitana e dai nostri tecnici. Arriverà a breve in Prefettura e contiamo di realizzarlo quanto prima. Vogliamo procedere con una suddivisione con la doppia recinzione nella parte alta dei distinti superiori e poi l'area parcheggio dinnanzi all settore distinti. C'è da lavorare anche sui bagni in questo settore. Qui ci vuole un po' di tempo".

Tra le altre soluzioni sul tavolo, c'è anche quella di recuperare - se possibile - un'area esterna potenzialmente molto utile per sopperire al problema parcheggi. "Abbiamo avanzato l'ipotesi di utilizzare l'area del PIP nautico per vedere se ci sono le condizioni per utilizzarla con un servizio navette. Abbiamo visto che già durante il concerto di Marco Mengoni quell'area è stata particolarmente utilizzata e ha funzionato bene con il servizio navetta che portava gli spettatori allo stadio".