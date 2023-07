Code e disagi per abbonamenti allo stadio, caos per i guasti tecnici I problemi di linea continuano a vessare i tifosi

Secondo giorno per la campagna abbonamenti della Salernitana e, come nella giornata di ieri, si sono presentato problemi tecnici (legati alla connessione) per l'emissione dei carnet. Nonostante i problemi tecnici, nel giorno di lancio della campagna sono stati sottoscritti 1.600 carnet. Si attende una risoluzione a stretto giro di posta per evitare ulteriori disagi.

Primo giorno dedicato alle famiglie

Ricordiamo che oggi è anche il primo giorno disponibile per sottoscrivere gl abbonamenti con gli sconti family e si segnalano già tante persone in coda al botteghino dello Stadio Arechi. I problemi di connessione stanno generando, così, più di un disagio, con le code che si allungano e i tifosi costretti a stare sotto il sole per più tempo del previsto. Ricordiamo che la sottoscrizione degli abbonamenti per la famiglia viene fatta direttamente ai botteghini. Per chi avesse dei problemi nel recarsi fisicamente all'Arechi, è possibile inviare una mail all'indirizzo abbonamentifamily@ussalernitana1919.it.

Grandi aspettative per gli abbonamenti family

L'amministratore delegato Maurizio Milan ha rimarcato in varie occasioni quanto sia importante, per la società, che quella lunga tradizione "di padre in figlio" rimanga intatta e, anzi, si faccia via via più forte. Il costo dell'abbonamento - sia per uomini, che donne che under 14 - è stato al centro del dibattito. Tante altre società italiane hanno optato per la promozione di prezzi agevolati per famiglie e giovanissimi.

La società di via Allende sembra intenzionata a sfruttare la riapertura della Curva Nord per incentivare le famiglie con ottime offerte e sfruttare al massimo l'auspicato ritorno alla massima capienza dell'impianto.