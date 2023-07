Salernitana, si rinnova lo staff del settore giovanile: Primavera a Scarlato Non solo calciomercato: per il futuro, si lavora anche sulle giovani promesse

Comincia oggi il ritiro a Rivisondoli per la compagine granata. Partita in mattinata da Salerno in direzione della località abruzzese, la rosa agli ordini di mister Sousa si allenerà da oggi fino al 27 luglio in quella che sarà la "casa" della Bersagliera in estate anche per i prossimi anni. Nel frattempo, oltre al calciomercato, la dirigenza è attiva anche per rinnovare l'organigramma. In particolare, questa mattina si sono ufficializzati due accordi molto importanti, che erano nell'aria già da qualche settimana. Ecco quali.

Gennaro Scarlato guiderà la primavera per la prossima stagione. Pistolesi, ex Viterbese, riparte da Salerno

La notizia principale riguarda la guida tecnica della Primavera, che sarà affidata a Gennaro Scarlato. Reduce da una buona esperienza con il settore giovanile del Benevento, Scarlato è stato messo al centro del progetto di crescita per i giovani talenti granata. Come riporta il comunicato della società "l’U.S. Salernitana 1919 e il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono comunicano di aver raggiunto l’accordo col Sig. Gennaro Scarlato e di avergli affidato la guida tecnica della formazione Primavera per la stagione 2023/24. La Società granata gli dà il più cordiale benvenuto e gli augura buon lavoro".

Allo stesso modo, si conferma anche la presenza per il prossimo anno di Francesco Pistolesi. Il dirigente si è fatto conoscere per il lavoro alla Viterbese e già nel mese scorso si era parlato della sua figura con una certa insistenza.

«L’U.S. Salernitana 1919 e il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono comunicano di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Francesco Pistolesi che, in sinergia con l’area scouting, si occuperà della composizione delle formazioni 2005/06/07. La Società granata gli dà il più cordiale benvenuto e gli augura buon lavoro».

Novità anche per il settore femminile. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire da questa stagione le formazioni della Salernitana femminile saranno organizzate e gestite in sinergia con l’A.S.D. Salernitana femminile 1970 del presidente Domenico Pizzicara. La Società granata gli dà il più cordiale benvenuto e gli augura buon lavoro».

Un progetto a lungo termine

Stando alle parole della dirigenza, i settori giovanili della Salernitana avranno un ruolo sempre maggiore. Iervolino, in tempi non sospetti, ha parlato di un vero e proprio "hub di talenti per il Sud Italia", facendo intendere come tra gli obiettivi cardine della società ci sia quello di costruire una cantera di alto livello, che contribuisca all'autosufficienza economica del club e, allo stesso tempo, garantisca anche un salto di qualità dal punto di vista dei risultati.