Salernitana, oggi amichevole con il Picerno: diretta dalle 18 su Ottochannel Secondo test per i granata di Paulo Sousa nel ritiro abruzzese

Seconda ed ultima amichevole per la Salernitana nel ritiro di Rivisondoli. Dopo il test inaugurale contro il Delfino Curi Pescara, la formazione granata oggi alle 18 affronterà il Picerno, squadra militante nel campionato di serie C ed allenata dal salernitano Emilio Longo. Il test sarà trasmesso in diretta da Ottochannel sia sul canale 16 del digitale terrestre che sulla pagina Facebook di Granatissimi.

Allo stadio comunale di Rivisondoli ci sarà il pienone: esauriti i 1300 biglietti messi in vendita dalla società granata, ma tanti altri tifosi potrebbero seguire il match dall'esterno dell'impianto abruzzese. Sousa sembra intenzionato a proporre il 3-4-2-1, modulo che nelle intenzioni del portoghese dovrà rappresentare il collante tra vecchia e nuova stagione. Non saranno della partita Dia e Bohinen: il primo sta proseguendo gradualmente il percorso di recupero post-operatorio, il secondo è alle prese con acciacchi muscolari. Assente anche Daniliuc che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro per un problema al piede la cui entità dovrà essere approfondita.

Intanto la Salernitana ha comunicato anche le prossime due amichevoli: il 29 luglio i granata affronteranno il Frosinone allo “Stirpe”. Tre giorni dopo, il 1° agosto, la sfida all'Hatayspor sul prato del “Francioni” di Latina. Il 5 agosto, infine, la Salernitana sarà di scena allo stadio Arechi per il memorial Angelo Iervolino. In quella occasione i granata dovrebbero affrontare i tedeschi dell'Hoffenheim ma manca ancora l'ufficialità.