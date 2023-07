Pirola è pronto: "Voglio dimostrare di valere i soldi spesi per riscattarmi" Il centrale granata ed i buoni propositi per la prossima stagione

Il forte difensore centrale granata Lorenzo Pirola sarà uno dei protagonisti della prossima campagna 2023/2024. Il talento in forza alla Salernitana è stato riscattato dall'Inter con uno sforzo economico che certifica la bontà del giocatore. Tra i principali difensori italiani, Pirola potrebbe rappresentare il futuro della nazionale italiana. Inoltre, con l'infortunio di Daniliuc, il giovane italiano potrebbe avere un ruolo ancora più importante nello scacchiere di Paulo Sousa.

Pirola sente la responsabilità: "Voglio dimostrare di valere i soldi spesi"

In conferenza stampa dopo la partita con il Picerno, vinta per 1-0 dai granata con gol di Candreva, Pirola parla dell'ultima stagione e di quello che verrà. "Venivo da anni dove andavo in prestito per tornare all’Inter, senza continuità. Dopo l’annata dello scorso anno, la Salernitana ha voluto credere in me, riscattandomi. È una responsabilità visti i soldi spesi per me e voglio dimostrare di valerli. Spero di fare qualche gol in più, ma prima di tutto bisogna pensare a non prenderli. Un difensore deve ragionare così. Ho segnato quattro gol nella passata stagione ed è un buon bottino".

"Mi sento bene anche se non sono ancora al top. Sono arrivato dopo gli altri per via dell'impegno all'Europeo di giugno. Non deve essere una stagione di consacrazione, ma devo migliorare sui punti di forza e anche sui punti deboli. Facciamo cose specifiche per migliorarci. Sono fortunato perché con l’idea di gioco del mister posso progredire. Tutti abbiamo la nostra posizione preferita, in quattro mesi abbiamo giocato a tre e bene. Stiamo provando a quattro, abbiamo dei terzini di spinta che lavorano bene. Se si continua a lavorare, possiamo interpretarla bene. Spesso ho giocato a tre. Poi sceglierà il mister il modulo, io sono a disposizione.

Per il tandem Pirola-Lovato c'è ancora tanto da dimostrare

Infine, Lorenzo Pirola parla del suo rapporto con il compagno di reparto Matteo Lovato, con cui condivide anche lo spogliatoio dell'under 21. "Con Matteo ho un bellissimo rapporto. La scorsa è stata per lui una stagione sfortunata. Si fece male in ritiro e quando è rientrato ha avuto altri problemi di natura fisica. L’ho visto molto bene e ha voglia di mettersi in mostra. Entrambi dobbiamo dimostrare ancora tanto ma siamo qui per questo".