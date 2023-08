Roma-Salernitana 2-2, Paulo Sousa: «Candreva trascina la squadra» Il mister elogia il man of the match, autore di una doppietta: «Un ragazzo straordinario»

Mister Sousa parla ai microfoni di DAZN nel primo post-partita della stagione. La Salernitana esce illesa dall'Olimpico grazie a un ottimo 2-2. Fondamentale Antonio Candreva, autore di due eurogol. In generale, buona prestazione dei granata.

Una valutazione positiva del mach: "Felice per i ragazzi, è stato un pre-campionato difficile"

Grande fase di non possesso e buona reazione. Poi la sensazione che si potesse portare a casa la partita. «C'è stata anche una grande fase di costruzione, non solo di non possesso. È stata una disattenzione nostra da angolo ma sono molto felice per i ragazzi perché è stato un pre-campionato difficile. Oggi i ragazzi sono entrati equilibrati, con concentrazione molto alta. Inizialmente avevamo l'idea di portare Mazzocchi più in alto, ma non ci siamo riusciti anche perché non ha ancora quella freschezza necessaria. Poi abbiamo cambiato qualcosa migliorando nella pressione. I cartellini gialli ci hanno condizionati e dovevamo prendere delle decisioni. Come idea, per me, c'è quella di giocare sempre in avanti. Con il solo Dia non è stato sufficiente, ma faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato e per l'atteggiamento».

L'abnegazione di Candreva e il silenzio sul mercato

Tra le letture tattiche del match: «Abbiamo preso la decisione di abbassare Maggiore subito dietro la linea prima di pressione, che ci ha dato tanto. Anche per Lassana. E poi con quegli scambi continui tra Kastanos e Candreva sulla trequarti hanno dato pochi punti di riferimento». E proprio parlando di Candreva, Sousa esprime parole dolcissime. «È veramente un ragazzo straordinario. Anche vedendo nella parte finale del match che negli ultimi minuti ha fatto uno sprint di 30-40 metri. Trascina la squadra e ci fa prendere punti preziosi».

Infine, sul mercato (vicino l'acquisto di Cabral), Sousa glissa del tutto. «Parlo solo dei giocatori che sono a mia disposizione. Non mi serve di parlare di giocatori che non sono ancora nostri».