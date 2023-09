Salernitana-Torino 0-3, Juric: "Risultato non riflette andamento della partita" Il commento del tecnico in conferenza stampa è positivo, ma elogia la Salernitana: "È squadra tosta"

Il tecnico del Torino si presenta in conferenza stampa visibilmente soddisfatto, dopo la prova rotonda e convincente della sua squadra contro la Salernitana. Il Torino. Sale a quota 7 punti in 4 partite grazie al perentorio 0-3, mentre i granata di mister Sousa rimangono fermi al palo con due punti conquistati in quattro giornate.

Juric: "Oggi non è stata partita a senso unico. Salernitana può fare buon campionato"

Su come sia andato il match e il ruolo di Seck, tra i migliori in campo. "La partita è stata anche sofferta a tratti. Siamo stati molto bravi in certi momenti, ad essere cinici. Però non è stata una partita semplice così come dice il risultato. Poi Seck è in grande crescita, credo molto in lui e quando trova campo con le difese a tre può giocare bene. Poi, siamo stati ordinati, giusti. Noi dobbiamo fare il nostro. Quest'oggi non è stata una partita a senso unico. Dopo il terzo gol potevamo fare anche il quarto, ma il primo tempo è stato molto combattuto".

Sulla Salernitana. "Sousa è un ottimo allenatore. Devo dire che i ragazzi che sono entrati nel secondo tempo mi hanno fatto una bella impressione. Quei tre dietro sono giocatori tosti. È una squadra che può fare davvero un buon campionato. Poi come dice Sousa dovrà inserire i nuovi, ma ce la farà".

E poi si chiede a Juric se il gioco del Torino è semplice ed essenziale. "Io trovo anche che il modo di giocare che abbiamo sia alcune volte anche troppo complicato".