Salernitana-Napoli, la preview del derby: Inzaghi prova a fare lo sgambetto I granata, reduci dal 4-0 in Coppa Italia sulla Samp, hanno dato segnali di ripresa. Basterà?

Non è mai una partita come le altre. Indipendentemente dalla categoria, Salernitana-Napoli è il derby. In questa 11esima giornata di campionato, i campioni d'Italia arrivano all'ombra dell'Arechi (sabato 4 novembre alle ore 15) in uno stato di forma difficile da definire, considerate le loro prestazioni altalenanti. La squadra di Garcia non è quella di Spalletti, per intensità e convinizione nei propri mezzi, ma rimane una delle squadre più attrezzate di tutto il campionato. La Salernitana, dall'altra parte, è ancora l'ombra di quella arcigna e dura a morire vista sotto la gestione Sousa nella stagione 2022/2023.

Un derby sentito ma, per ora, poco partecipato

Tra disillusione dei tifosi, limitazioni e lungaggini burocratiche per motivi di ordine pubblico, prezzi fuori partita (biglietto in Curva a 45 euro) e allerta meteo, la prevendita è stata un autentico flop. Finora sono stati staccati appena 4.500 tagliandi (al 28 ottobre erano circa 3.000, mostrando così una stabilizzazione quasi immediata della vendita), che si sommeranno ai circa 11.000 abbonati. Un dato pessimo, che sembra difficilmente migliorabile.

Come arrivano Salernitana e Napoli al derby di domani e i giocatori da tenere d'occhio

Il Napoli è attualmente a ridosso delle posizioni che portanno alla Champions. Con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i partenopei hanno 18 punti in cascina e si sono consolidati in quinta posizione. Per i campioni d'Italia in carica si tratta di ben 8 punti in meno rispetto alla passata stagione. Va detto, però, che il Napoli di Spalletti iniziò a razzo ed era un'autentica schiacciasassi, e che fino alla fase finale del girone di ritorno non incontrò praticamente alcun intoppo. La truppa di Garcia ha messo a referto 22 reti e subite 12, risultando nella seconda miglior differenza reti del campionato (posizione condivisa con Juventus e Atalanta). Rispetto ad altre squadre, i partenopei possono vantare la presenza in top 10 marcatori di ben due giocatori: di Oshimen (6 reti) e Politano (5 reti + 3 assist). Proprio quest'ultimo può essere una notevole spina nel fianco. Il suo avversario "naturale" sarebbe Bradaric, che nelle ultime settimane ha mostrato una profonda involuzione nella propria fase difensiva e che potrebbe lasciare la maglia da titolare a Mazzocchi. I pericoli maggiori potrebbero venire proprio da lì, nonostante la certa presenza di "Kvara" sull'out opposto del tridente.

La Salernitana è, invece, ultima in classifica, con 4 pareggi, 6 sconfitte e nessuna vittoria. È il peggior avvio di sempre per la Bersagliera in massima serie. La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 10 gare di campionato e senza una vittoria contro il Napoli supererebbe il suo record negativo di partite consecutive senza successi in serie A (11 tra gennaio e aprile 2022). I problemi principali per la Salernitana risiedono essenzialmente nella fase difensiva: con 20 reti subite, è la seconda peggior difesa del campionato, "superata" solo dal Cagliari di Ranieri. In fase offensiva, invece, i granata sembrano poter dire la loro. È vero che sono solo 6 le reti messe a segno, ma la compagine di Sousa prima e Inzaghi poi è stata anche molto sfortunata. Con un Dia in ripresa e la felice scoperta di Tchaouna, l'attacco della Bersagliera sembra essere decisamente più solido e pericoloso. Proprio il giovane francese potrebbe essere il jolly d'attacco di Inzaghi. Dopo i due gol siglati contro la Samp, l'ala scuola Rennes potrebbe partire dal primo minuto e creare immediatamente scompiglio nella retroguardia napoletana.

Nel derby in massima serie, la Salernitana non ha mai vinto

Andando a riprendere i confronti diretti in serie A, i granata hanno incrociato il Napoli in 6 occasioni (nella stagione 47/48, nel 21/22 e nel 22/23). I risultati sono decisamente favorevoli ai partenopei, che hanno ottenuto 3 vittorie (l'ultima, il 21 gennaio 2023). Poi, tre pareggi. L'ultimo, quello della "festa rovinata" al Napoli al Maradona il 30 aprile 2023, grazie all'eurogol di Dia che pareggiò i conti sul finire del match.

02-11-1947 Salernitana Napoli 3 - 3

11-04-1948 Napoli Salernitana 0 - 0

31-10-2021 Salernitana Napoli 0 - 1

23-01-2022 Napoli Salernitana 4 - 1

21-01-2023 Salernitana Napoli 0 - 2

30-04-2023 Napoli Salernitana 1 - 1