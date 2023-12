Salernitana-Bologna, la preview del match: con i felsinei c'è grande equilibrio I confronti diretti in serie A parlano di assoluta parità tra le compagini: l'analisi pre-partita

I granata di mister Pippo Inzaghi ospitano il sorprendente Bologna di Thiago Motta. Domani pomeriggio alle 18 allo stadio Arechi di Salerno va in scena un incontro dal grande fascino in cui entrambe le formazioni si giocano punti pesanti. La Salernitana, in primis, ha bisogno assoluto di punti per non perdere nuovamente terreno dalla quartultima. I felsinei, invece, sono ancora fortemente amareggiati per l'incredibile pareggio subito in extremis contro il Lecce, agguantati da un rigore ben oltre lo scadere e trasformato da Piccoli al minuto numero cento.

Ad arbitrare l'incontro sarà l'arbitro Sozza della sezione di Seregno. Sia granata che felsinei hanno pochi precedenti con il fischietto brianzolo e, per entrambe le compagini, c'è un sostanziale equilibrio.

Come arrivano le due formazioni

La Salernitana arriva a questo impegno tra le mura amiche in cerca di un immediato riscatto, dopo la tremenda debacle a Firenze in cui la compagine di Inzaghi è stata travolta per 3-0 (e solo un ottimo Costil ha permesso ai campani di evitare la disfatta). La Salernitana si presenta attualmente come la peggior difesa e il secondo peggior attacco del campionato. Nel complesso, il rapporto gol fatti/gol subiti è il peggiore del campionato (-18). La Salernitana è attualmente a 8 punti, grazie a una vittoria (convincente, contro la Lazio) e cinque pareggi. Poi, ben otto sconfitte (solo l'Empoli è stata messa ko più volte: 9).

Per l'occasione, la squadra di mister Pippo Inzaghi è stata mandata in ritiro a Paestum, per preparare al meglio la gara. Nell'ultimo allenamento al Mary Rosy, invece, si è presentato il presidente Iervolino, per caricare la squadra in vista del prossimo difficile impegno.

La "pellaccia" del Bologna

Il Bologna è una formazione dura, durissima a morire. In 14 incontri di campionato, i rossoblu hanno perso solo due in due occasioni. Hanno vinto cinque partite e pareggiate ben sette. Solo L'Udinese ha ottenuto più pareggi in questa Serie A (ben 9 volte). Inoltre, il Bologna è la terza difesa meno battuta del campionato, avendo subito appena 11 reti. Una dimostrazione di grande affiatamento e lavoro di squadra, che certifica la compattezza, granitica, della truppa di Motta. Proprio nella fase difensiva risiede il segreto del successo del Bologna, che mai come quest'anno torna a sperare in risultati "d'altri tempi". Se si prende in esame anche la passata stagione, il Bologna ha perso soltanto otto partite sulle 37 giocate nel 2023 in campionato (14V, 15N, 8P); tra le squadre che hanno preso parte a ciascuno degli ultimi due tornei di serie A, nessuna ha fatto meglio nel periodo: otto ko anche per Inter e Napoli.

La minaccia numero uno è Zirkzee

Il Bologna, oltre ad essere squadra vera, compatta e arcigna, ha trovato in Joshua Zirkzee il suo gioiello. Il giovane talento olandese ha segnato in 5 occasioni e regalato 2 assist, contribuendo a quasi la metà delle reti siglate dal Bologna in questa prima parte di stagione. Non sono tanto i numeri a spaventare, quanto la sua inarrestabile crescita da quando vive all'ombra della Torre degli Asinelli. Oltre al dato di reti + assist, è infatti un elemento chiave nella produzione offensiva. Il giocatore sfrutta al meglio le sue principali doti atletiche (in primis, velocità massima e accelerazione) per spaccare la difesa. Contro di lui, ci vorrà la massima attenzione, anche se Thiago Motta alla vigilia ha spiegato che Zirkzee non è al meglio e dovrà essere valutato.

Dal lato dei granata, chiaramente occhi puntati su Boulaye Dia. Il senegalese, pur essendo in ombra, rimane il principale bomber della squadra campana (4 gol segnati fino a questo momento). Bomber Dia potrebbe finalmente partire titolare ed essere subito rischiato, anche per via delle noie muscolari che, purtroppo, stanno colpendo Ikwuemesi.

Una storia in equilibrio

Andando a vedere i confronti diretti, la Salernitana e il Bologna si trovano in perfetta parità: 2 vittorie per i granata, 2 per i rossoblu e 4 pareggi. Tre di questi, sono giunti negli ultimi quattro incontri ufficiali disputati in Serie A. Anche il computo di gol è in sostanziale equilibrio, con 13 gol messi a segno dalla Salernitana e 12 dal Bologna. Inoltre, la squadra felsinea è quella contro cui i granata, in Serie A, hanno accumulato più pareggi.

Il risultato esatto più frequente è l'1-1 (risultato uscito due volte al Dall'Ara e una volta all'Arechi). Poi, due volte il "cappotto" del 4-0: nel '48 fu il Bologna a rifilarlo ai Granata. 51 anni dopo, invece, la Salernitana stravinse all'Arechi in uno degli ultimi match di campionato della stagione 98/99.

25-01-1948 Bologna Salernitana 4 - 0

20-06-1948 Salernitana Bologna 2 - 0

13-12-1998 Bologna Salernitana 1 - 1

25-04-1999 Salernitana Bologna 4 - 0

22-08-2021 Bologna Salernitana 3 - 2

26-02-2022 Salernitana Bologna 1 - 1

01-09-2022 Bologna Salernitana 1 - 1

18-03-2023 Salernitana Bologna 2 - 2