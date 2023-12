Atalanta-Salernitana, la preview: alla ricerca di un risultato storico i granata non hanno ancora mai strappato i tre punti a Bergamo e non hanno mai vinto di lunedì

A Bergamo, al Gewiss Stadium, andrà in scena il posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A. La truppa di Gasperini viene dalla fondamentale vittoria tra le mura amiche rimediata contro il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, infatti, hanno vinto con un pirotecnico 3-2 allo scadere. Ora, l'Atalanta si trova all'ottavo posto ma pronta a rilanciarsi nei piani alti della classifica, mettendosi in scia di Roma e Bologna.

Dall'altra parte, la Salernitana viene dalla pessima sconfitta interna rimediata contro il sorprendente Bologna, allenato dall'allenatore più in voga del momento: Thiago Motta. I granata hanno visto aumentare nuovamente il gap dalla quartultima (5 lunghezze dall'Udinese quartultima) e sono chiamati a fare risultato per non perdere ulteriore terreno.

Le ultime della settimana

Nella conferenza stampa pre-partita, Inzaghi ha chiesto alla squadra di dimostrare ai critici (presidente incluso) di mostrare quanto si siano sbagliati su valore e atteggiamento della rosa. Nella lista dei convocati di domani appare anche Bradaric, che potrebbe andare in panchina. La settimana granata si è caratterizzata per il botta e risposta tra presidente Iervolino e supporter granata. Il patron della Bersagliera ha tenuto una lunga conferenza stampa dove ha parlato a 360 gradi del momento attuale. Il tifo organizzato rappresentato dal CCSC si è mostrato stupito dalla reazione di Iervolino ma assicura che continuerà a sostenere la squadra. Infine, sono circolate una serie di voci riguardante un ritorno di Walter Sabatini, magari in veste di direttore generale.

Come arrivano Atalanta e Salernitana all'appuntamento di domani

L’Atalanta è tornata a vincere contro il Milan, dopo una serie di quattro partite in cui aveva raccolto solo un punto, frutto di un pareggio. Poi, tre sconfitte. Nelle ultime tre partite casalinghe giocate in Serie A l’Atalanta ha incassato due sconfitte, che sono tante quante quelle subite nelle precedenti 12 partite del massimo campionato tra le mura amiche. Un dato che mostra come la truppa del Gasp, quest'anno, stia stentando a trovare continuità.

Dall'altra parte i numeri della Salernitana sono impietosi e ha raccolto solo otto punti finora: solamente tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria si sono salvate a fine stagione pur totalizzando otto o meno punti nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A: Verona 22/23, Salernitana 21/22 e Crotone 16/17. Un dato curioso è che queste ultime due siano state caratterizzate dalla presenza di Davide Nicola in panchina.

Ricapitolando, l'Atalanta è in ottava posizione e a quota 23 punti, con 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. All'ottima fase offensiva (24 reti) corrisponde una fase difensiva non di primissimo ordine (18 reti subite, in media più di una a partita). La Salernitana chiude la classifica a 8 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 9 sconfitte) e fa registrare la peggior difesa (30 reti subite, ex-aequo con il Sassuolo) e secondo peggior attacco (11 reti segnate).

16 partite di fila in trasferta senza portare a casa il bottino pieno

Come mostrano le statistiche, nessuna squadra ha raccolto meno punti in trasferta della Salernitana in questo campionato (appena due punti in sette gare, come Cagliari e Frosinone, con questi ultimi che, però, trovano nello Stirpe un vero e proprio fortino). Nessuna squadra del campionato, inoltre, ha segnato meno reti dei campani fuori casa finora (appena quattro, alla pari sempre del Cagliari di Ranieri). La Salernitana, nel complesso e considerando anche la passata stagione, non vince in trasferta in Serie A da 16 partite consecutive e tra le squadre attualmente iscritte al massimo campionato italiano, è quella con la striscia negativa aperta fuori casa più lunga. L'ultima vittoria corsara risale quasi a un anno fa, quando il rientrante Davide Nicola riuscì a espugnare il Via del Mare (Lecce) per 2-1.

Altra nota per gli amanti delle statistiche è che la Salernitana non ha mai vinto una partita disputata di lunedì in Serie A: per i granata, sei pareggi e tre sconfitte in nove gare, inclusa la più recente, contro il Torino (0-3 all’Arechi, il 18 settembre scorso). In generale, la squadra campana non ha mai inanellato due sconfitte di fila in questo giorno della settimana nella competizione.

Gasp batte sempre Inzaghi (per ora)

Oltre alla differenza di valori in campo, anche nel confronto tra panchine si parte con un vantaggio storico notevole da parte dell'allenatore degli orobici. Gian Piero Gasperini ha vinto in tutte le cinque sfide da allenatore in Serie A contro Filippo Inzaghi (l’ultima Atalanta-Benevento 2-0 nel maggio 2021). L’attuale tecnico dell’Atalanta è l’allenatore contro cui l’ex attaccante del Milan ha subito più sconfitte nel massimo torneo domestico, mentre Inzaghi, tra gli allenatori con cui Gasperini vanta il 100% di vittorie nella competizione, è il secondo sfidato più volte (dietro a Roberto D’Aversa, 6/6). Nei cinque precedenti da allenatore in Serie A contro l’Atalanta, Filippo Inzaghi ha raccolto una vittoria (sulla panchina del Milan, successo per 3-1 a Bergamo nel maggio 2015) e quattro sconfitte.

Direzione arbitrale quasi inedita, sia per Atalanta che per Salernitana

Ermanno Feliciani dirigerà il suo decimo incontro in carriera in Serie A, e sarà già la quinta di questo campionato. L’Atalanta ha vinto 2-0 l’unico precedente in Serie A diretto da Ermanno Feliciani, il 24 settembre scorso contro il Cagliari, al Gewiss Stadium. Dall’altra parte, la Salernitana ha pareggiato l’unica gara arbitrata da Ermanno Feliciani in Serie A: 2-2 contro la Roma all’Olimpico, il 20 agosto 2023. In quell'occasione, Candreva firmò una doppietta d'autore, ma non bastò ad ottenere la vittoria corsara contro la squadra di Mourinho.