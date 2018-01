Quattro tentati furti in due notti: «Siamo terrorizzati»|FOTO Nuovo appello da Contrada Sant'Eustachio. La tensione dei residenti è alle stelle.

di Andrea Fantucchio

Quattro tentati furti nelle ultime due notti, sempre ad Avellino, sempre in quella zona. Prese di mira dai ladri le villette di Contrada Sant'Eustachio. I malviventi ieri sera hanno cercato di sfondare il vetro di una finestra che dava sul giardino di un residente. Sono stati fatti saltare gli infissi ma, come detto, poi l'allarme è suonato e i criminali sono fuggiti. Attraverso le campagne diretti in autostrada. Dove probabilmente li attendeva il palo con l'auto già in moto (Su 696 Tv sarà presto trasmesso il servizio a cura della collega Paola Iandolo).

Gli agenti della sezione volante della Questura di Avellino, diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi, giunta sul posto, ha solo potuto constatare quanto accaduto. E raccogliere le testimonianze dei cittadini. La Questura ha intensificato i controlli purtroppo, però, siccome non è possibile istituire presidi permanenti, i ladri continuano a colpire.

«Non è colpa della polizia - spiega un residente - si può dire che la sera, quando vado ad accompagnare il cane, i poliziotti passeggino con me. Sono sempre qui, ma i ladri continuano a colpire. Studiano i movimenti e probabilmente prendono di mira le case che non sono presidiate».

«A volte - ci racconta un altro cittadino - si sono fermati anche all'interno a mangiare o prepararsi un caffè»

La tensione dei residenti è inevitabilmente alle stelle. Sono stati creati gruppi whatsapp per tenersi constatemente in contatto. E si valuta l'ipotesi di istituire comitati di quartiere.

Insomma si prova a correre ai ripari anche perché, la paura, oltre che per i furti effettuati, è generata dal timore di potersi ritrovare faccia a faccia coi ladri. E' già capitato poche notti prima di Capodanno. Fortunatamente i malviventi alla vista dei proprietari della villetta sono fuggiti. Il pericolo è che, qualche residente, provi a difendersi da solo. Con tutti i rischi che un simile comportamento potrebbe generare.

Gli appelli continuano a susseguirsi: si chiedono maggiori telecamere ed illuminazione. Per risolvere una situazione paradossale: nonostante si conosca alla perfezione la dinamica dei colpi e la zona nei quali avvengono, non si riesce ad arginarli. Anche perché le forze dell'ordine sono impossibilitate a istituire dei presidi permanenti.

Leggi anche di Ottopagine.it sull'argomento:

1) Ville svaligiate, recuperato bottino: si cercano proprietari

2) Incappucciati e atletici: caccia alla banda delle villette

3) Avellino, furto in abitazione: «Viviamo nel terrore». Il video

4) Sfondano muro per aprire la cassaforte, poi fanno uno spuntino

5) Ville prese di mira dai ladri: 4 denunce. Presa la banda?

6) Nel covo dei ladri delle villette di Avellino: VIDEO e FOTO

7) Furti nelle ville, task force della Questura: caccia ai ladri