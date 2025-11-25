Frana a Montevergine, smottamento sulla Provinciale: verifiche in corso - VIDEO Il sindaco: siamo sul posto: verifiche in corso

Una frana si è verificata questa sera sul versante della montagna che sovrasta Mercogliano, lungo la provinciale che conduce all'Abbazia di Montevergine. Le precipitazioni intense delle ultime ore hanno interessato un’area già esposta a rischio idrogeologico, legato all’instabilità dei versanti e a specifiche condizioni ambientali del territorio. Sul posto tempestivo l'arrivo dei carabinieri e vigili del fuoco, accompagnati dal sindaco Vittorio D'Alessio, il referente dell'ufficio tecnico Giuseppe Venezia, l'architetto Fernando Caporaso e altri responsabili e personale del Comune per accertarsi dello stato dei luoghi.

Strada chiusa

La strada è attualmente interdetta al traffico. Una frana di fango e detriti ha invaso la carreggiata, spaccando a meta il percorso. "Siamo sul posto- spiega D'Alessio-. Stiamo aspettando l'arrivo dei referenti della provincia. Siamo a 14 km dal centro abitato, in prossimità del Santuario benedettino.

Santuario isolato

Forniremo a breve nuovi aggiornamenti sullo stato dei luoghi. In via precauzionale la strada è stata interdetta al transito delle auto, essendo la carreggiata invasa dal fango".

"Sta assumendo davvero contorni di grande rilevanza l’ondata di maltempo in atto in Irpinia, come del resto era lecito attendersi alla luce del quadro sinottico e alla mesoscala atteso quest’oggi." Questo l'ultimo aggiornamento degli esperti dell'osservatorio di Montevergine sulla pagina social. "Tra i dati della nostra rete di monitoraggio, spicca quello dell’Oasi WWF "Montagna di Sopra" di Pannarano, dove sono caduti dalla mezzanotte odierna ben 114.4 mm. All’Osservatorio, il computo pluviometrico giornaliero sfiora i 90 mm, mente ad Avellino città ha appena superato tale soglia (90.4 mm, in questo momento)."

Nevica in vetta al Partenio

Ore 22. Aggiornamento: "Mentre in vetta cadono fiocchi di neve tra la pioggia, il quantitativo di pioggia giornaliera si è portato, all’Osservatorio, a 104.2 mm. Era da novembre 2022 che non si vedeva un quantitativo di pioggia giornaliero in tripla cifra. Segnaliamo anche i: 129.8 mm dell’Oasi di Pannarano , 120.0 mm di Forino, 119.6 mm di Summonte, 96.4 mm di Avellino".