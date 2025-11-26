Maltempo, notte di neve e allerta a Montevergine: verifiche sulla frana Travolti 4 tornanti, il Santuario resta isolato

Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando, ormai da giorni, la Campania, regione in cui e' in vigore un avviso di allerta meteo di livello 'giallo'. In Irpinia, e' in atto una nevicata sulle vette del Partenio, come rivela un video diffuso dall'Osservatorio meteorologico di Montevergine. Gia' nei giorni scorsi, nelle zone alte della provincia di Avellino e nelle zone interne del Salernitano erano caduti i primi fiocchi di neve della stagione. Intanto, in Irpinia, prosegue il lavoro per la frana che ha interessato 4 tornanti su via Montevergine, a Ospedaletto d'Alpinolo. Squadre sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e di monitoraggio dell'area. Ed e' stato effettuato anche un sorvolo con l'elicottero del reparto volo di Salerno. Nella provincia di Salerno e' l'agro nocerino la zona piu' colpita a causa dell'esondazione del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Disagi per allagamenti si registrano a San Marzano sul Sarno, Pagani, Scafati, Nocera e Angri.